Саакашвили: Я не собираюсь никуда уходить и предпринимать демарш


23.04.2026   18:20


Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в социальной сети, что не намерен никуда уходить и не собирается предпринимать никаких демаршей, поскольку считает это второстепенным и совершенно нерелевантным вопросом.

По словам Саакашвили, он также не намерен терпеть «нож в спину».

«Сегодняшний диктатор обращается с Грузией как с завоёванной страной — отнимает земли, грабит и унижает, порабощает народ, сажает патриотов. И в этой жестокой и бескомпромиссной борьбе с этим захватчиком я больше не намерен кому-либо угождать и незаслуженно кого-то поощрять.

Я также не намерен терпеть удар в спину. И не собираюсь действовать по правилам, установленным кем-то другим для меня. Я никогда этого не делал и никому не советую», — написал Михаил Саакашвили.


