Зураб Мсхаладзе завоевал золотую и серебряную медали на чемпионате Европы


23.04.2026   18:46


Успешным оказался четвёртый день выступления грузинских тяжелоатлетов на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике — спортсмены завоевали медали всех трёх достоинств.

В весовой категории до 88 кг в рывке бронзовую медаль завоевал Манучар Гогохия (поднял 166 кг). В толчке золотую медаль получил Зураб Мсхаладзе (200 кг), однако по сумме двоеборья он занял второе место (363 кг).

Чемпионом Европы стал молдавский спортсмен Марин Робу (373 кг по сумме двоеборья).


﻿
