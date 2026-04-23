Зураб Мсхаладзе завоевал золотую и серебряную медали на чемпионате Европы

23.04.2026 18:46





Успешным оказался четвёртый день выступления грузинских тяжелоатлетов на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике — спортсмены завоевали медали всех трёх достоинств.



В весовой категории до 88 кг в рывке бронзовую медаль завоевал Манучар Гогохия (поднял 166 кг). В толчке золотую медаль получил Зураб Мсхаладзе (200 кг), однако по сумме двоеборья он занял второе место (363 кг).



Чемпионом Европы стал молдавский спортсмен Марин Робу (373 кг по сумме двоеборья).







