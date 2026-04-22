Кая Каллас: министры передали чёткий сигнал о том, что Грузия должна изменить курс

22.04.2026 09:59





«Грузия не демонстрирует никаких признаков разворота от демократического отката», заявила верховный представитель ЕС Кая Каллас по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС 21 апреля.



Отвечая на вопрос медиа-платформы «Евроскоп» о настроениях глав МИД по ситуации в Грузии и возможному введению персональных санкций, которые могли бы подтолкнуть «Грузинскую мечту» вернуться на путь евроинтеграции, Каллас отметила, что «общий настрой сохраняется» и к теме санкций вернутся после того, как за столом Совета появятся представители новых правительств стран-членов ЕС – Венгрии и Болгарии. При этом, по её словам, последние политические процессы могут придать вопросу Грузии новый импульс внутри ЕС:



«Сегодня состоялась очень хорошая дискуссия по этим вопросам, в том числе о вовлечённости: некоторые говорили, что нужно активнее включаться. В итоге мы согласились, что необходимо больше взаимодействовать с грузинским народом, в том числе за пределами Тбилиси, и показать людям, что ЕС присутствует и приходит с добрыми намерениями. Однако при этом мы должны направлять очень чёткие сигналы правительству Грузии о том, что курс, которому они следуют, не соответствует европейским ценностям».



28 ноября 2024 года, через месяц после спорных парламентских выборов, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна до 2028 года не будет ставить на повестку вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС. Это заявление вызвало массовые протесты и их последующее подавление, после чего ЕС приостановил политический диалог с Грузией, заморозил отношения и прекратил государственную финансовую помощь.



С 6 марта 2026 года окончательно вступило в силу решение Европейской комиссии от 2024 года о приостановке безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.



4 ноября 2025 года на саммите по расширению ЕС в Брюсселе было заявлено, что «от статуса кандидата в ЕС у Грузии осталось только название».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





