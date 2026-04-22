С начала года от штрафов, санкций и пеней бюджет пополнился почти на 140 млн лари

22.04.2026 11:12





По данным Министерства финансов Грузии, за первые три месяца 2026 года поступления от штрафов, санкций и пеней достигли впечатляющей отметки в 139 291 309 GEL. Это на 113,4 % превышает показатель аналогичного периода 2025 года, когда в бюджет поступило 69 197 494 GEL.



Особенно заметный рост наблюдается в сфере контроля за оплатой проезда:



▪️ Январь–март 2026 года: от штрафов за безбилетный проезд поступило 846 441 GEL;

▪️ Январь–март 2025 года: аналогичный показатель составил 396 628 GEL — почти вдвое меньше.





