С начала года от штрафов, санкций и пеней бюджет пополнился почти на 140 млн лари
22.04.2026 11:12
По данным Министерства финансов Грузии, за первые три месяца 2026 года поступления от штрафов, санкций и пеней достигли впечатляющей отметки в 139 291 309 GEL. Это на 113,4 % превышает показатель аналогичного периода 2025 года, когда в бюджет поступило 69 197 494 GEL.
Особенно заметный рост наблюдается в сфере контроля за оплатой проезда:
▪️ Январь–март 2026 года: от штрафов за безбилетный проезд поступило 846 441 GEL;
▪️ Январь–март 2025 года: аналогичный показатель составил 396 628 GEL — почти вдвое меньше.
