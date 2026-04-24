Убийство иностранца в Тбилиси – подозреваемый явился с повинной в полицию

24.04.2026 11:15





В Тбилиси 26-летний мужчина задержан по обвинению в умышленном убийстве иностранного гражданина. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Известно, что жертве было 37 лет. По данным следствия, обвиняемый нанес ему смертельные ранения холодным оружием. Отмечается, что факт произошел «в одной из квартир». Вероятные мотивы нападавшего не называются.



Молодой мужчина скрылся с места преступления, но вскоре сам явился в полицию, сознался в содеянном и предъявил орудие убийства.



Следствие продолжается по стать 108 УК Грузии, санкция по которой – до 15 лет тюрьмы.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





