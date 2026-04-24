В Тбилиси полиция задержала четырёх несовершеннолетних, которых подозревают в серии преступлений


24.04.2026   11:19


В Тбилиси полиция задержала четырёх несовершеннолетних, которых подозревают в серии преступлений — грабежах, кражах и незаконном использовании чужих банковских данных. Общий ущерб от их действий оценивается примерно в до 30 000 лари.

По версии следствия, подростки заранее договаривались и вместе нападали на продуктовые магазины и аптеки. Они забирали деньги и товары разной стоимости.

Также установлено, что один из них напал на водителя такси, отобрал у него личные вещи, включая банковские карты, и позже расплачивался ими в разных магазинах.

Все четверо были задержаны по решению суда. Им грозит до 8 лет лишения свободы.


