В Тбилиси полиция задержала четырёх несовершеннолетних, которых подозревают в серии преступлений

24.04.2026 11:19





В Тбилиси полиция задержала четырёх несовершеннолетних, которых подозревают в серии преступлений — грабежах, кражах и незаконном использовании чужих банковских данных. Общий ущерб от их действий оценивается примерно в до 30 000 лари.



По версии следствия, подростки заранее договаривались и вместе нападали на продуктовые магазины и аптеки. Они забирали деньги и товары разной стоимости.



Также установлено, что один из них напал на водителя такси, отобрал у него личные вещи, включая банковские карты, и позже расплачивался ими в разных магазинах.



Все четверо были задержаны по решению суда. Им грозит до 8 лет лишения свободы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





