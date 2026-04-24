Макрон объявил о своем уходе из политики в 2027 году
24.04.2026 12:06
Эммануэль Макрон заявил, что в 2027 году, после завершения своего второго президентского срока, уйдёт из политики. Об этом президент Франция сообщил во время визита в столицу Кипра — Никосию.
«Я не был вовлечён в политику раньше (до президентства) и не буду вовлечён после», — отметил Макрон.
По его словам, самой сложной частью второго пятилетнего срока стало сохранение достигнутых результатов.
Президент Франции пояснил, что «создал политическое движение, а затем занял пост президента», поскольку всегда интересовался жизнью своей страны и хотел реализовать свои идеи.
Эммануэль Макрон занял пост президента Франции в мае 2017 года, а в апреле 2022 года был переизбран на второй срок.
