Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Макрон объявил о своем уходе из политики в 2027 году


24.04.2026   12:06


Эммануэль Макрон заявил, что в 2027 году, после завершения своего второго президентского срока, уйдёт из политики. Об этом президент Франция сообщил во время визита в столицу Кипра — Никосию.

«Я не был вовлечён в политику раньше (до президентства) и не буду вовлечён после», — отметил Макрон.

По его словам, самой сложной частью второго пятилетнего срока стало сохранение достигнутых результатов.

Президент Франции пояснил, что «создал политическое движение, а затем занял пост президента», поскольку всегда интересовался жизнью своей страны и хотел реализовать свои идеи.

Эммануэль Макрон занял пост президента Франции в мае 2017 года, а в апреле 2022 года был переизбран на второй срок.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна