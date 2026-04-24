24.04.2026 13:13





В Батуми задержан гражданин Украины 2005 года рождения по подозрению в незаконном обороте особо крупной партии наркотиков: покупке, хранении и сбыте



При обыске его временного жилья полиция обнаружила и изъяла крупную партию метадона, готовую к реализации, а также упаковочные материалы.



Дело расследуется по ч. 3 и 6 подп. «а» ст. 260 Уголовного кодекса — подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.





