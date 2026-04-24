В Грузии фиксируют миграционный разворот: в страну возвращается больше граждан, чем уезжает

24.04.2026 14:30





В 2025 году в Грузии зафиксировали положительный миграционный баланс среди собственных граждан – за год в страну вернулись 62 073 человека, тогда как уехали 58 799. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики (Сакстат).



Динамика выбивается из общей тенденции последних лет: обычно эмиграция среди граждан Грузии превышает иммиграцию. Всего в 2015-2025 годах страну покинули на 240 428 граждан больше, чем вернулись.



Исключением в этом плане был ковидный 2020 год, когда на родину вернулись около 67 тыс. человек, а уехали – 43,3 тыс. Самый большой отток пришелся на 2023 год – тогда баланс среди грузинских граждан ушел в минус на 73,6 тыс. человек. В 2024 году показатели фактически сравнялись – 63,4 тыс. вернувшихся против 64,5 тыс. уехавших.



Что с иностранцами?

С учетом иностранных граждан миграционный баланс составляет 17 127 человек. Статистика свидетельствует, что Грузия остается привлекательной для граждан других стран. Лидеры по притоку долгосрочных мигрантов в 2025 году:



Россия – плюс 913 человек (приехали 20 139, уехали 19 226)

Украина – плюс 3 279 человек (приехали 6 937, уехали 3 658)

Индия – плюс 1 229 человек (приехали 5 685, уехали 4 456)

Турция – плюс 2 013 человека

Азербайджан – плюс 3 027 человек

Не всем иностранцам Грузия подошла: граждан Китая уехало больше, чем приехало (минус 1 980 человек). У Беларуси тоже небольшой минус – 127 человек.



Как считают миграцию?

«Сакстат» использует четкое правило: эмигрант – тот, кто покинул Грузию и провел за границей не менее 183 дней в году. Иммигрант – тот, кто въехал в Грузию и прожил здесь не менее 183 дней, но раньше постоянно жил за границей.



Поэтому один и тот же человек в разные годы может попасть то в эмигранты, то в иммигранты. Все зависит от того, где он провел больше полугода.



Источник: Новости - Грузия

