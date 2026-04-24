Суд в Тбилиси отказался рассматривать иск Амаглобели к Кобахидзе о клевете
24.04.2026 15:50
Тбилисский городской суд прекратил производству по иску осужденной журналистки Мзии Амаглобели против премьера Грузии Ираклия Кобахидзе.
Жалоба касалась заявлений Кобахидзе, которые защита журналистки расценила как клеветнические и нарушающие презумпцию невиновности. Грузинский премьер заявлял, в частности, что Амаглобели действовала «по конкретному заданию» извне, желая навредить репутации полиции и силовых структур. Он называл ее «партийным активистом» и обвинял в «политическом насилии». Все эти комментарии звучали на этапе следствия.
Защита требовала, чтобы Кобахидзе публично опроверг эти заявления. На заседании сама Амаглобели подчеркнула, что, по сути, речь идет о распространении ложных фактов.
«Если бы оспариваемые в деле заявления носили лишь оценочный характер, и я не видела бы в них распространения заведомо ложных фактов, поверьте, какими бы морально неприемлемыми, провокационными или шокирующими они не были, я бы не придала им такого значения, чтобы обращаться в суд», – сказала журналистка.
Суд признал жалобу недопустимой, отказавшись начинать рассмотрения по существу. При этом позиция ответчика осталась неясна – ни сам Кобахидзе, ни его представители на заседании не появились.
Это уже второй такой иск журналистки против грузинского премьера. Первый также не приняли в производство.
Мзия Амаглобели – основательница изданий Batumelebi и Netgazeti. Ее задержали 12 января 2025 года по обвинению в нападении на полицейского после того, как она дала пощечину высокопоставленному сотруднику МВД во время протестной акции в Батуми. На процессе выяснилось, что действия журналистки были спонтанными и не соответствовали составу преступления, обозначенного обвинением. В итоге суд переквалифицировал дело на «сопротивление сотруднику полиции» и приговорил Амаглобели к двум годам лишения свободы.
После задержания для многих критиков власти Амаглобели стала символом борьбы за свободу слова в Грузии. Коллеги и правозащитники считают ее «узницей совести». Международные организации, западные дипломаты и политики не раз выступали в ее защиту. После ареста Амаглобели получила несколько престижных наград в области свободы СМИ и прав человека.
