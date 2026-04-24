Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мачавариани: Радикалы очень часто посещают британского посла, Херчинского и Фишера, именно они дают им указания


24.04.2026   16:35


Представитель парламентского большинства Леван Мачавариани заявил, что радикальные силы получают указания от некоторых послов и «евробюрократов», с которыми они регулярно встречаются.

Он прокомментировал сегодняшнюю встречу представителей «Альянса оппозиции» с послом Великобритании Гарретом Уордом.

По его словам, оппозиция часто посещает посла Великобритании, а также посла ЕС Павла Херчинского и посла Германии Петера Фишера.

«Скорее всего, это больше отчёт перед Великобританией, потому что их видение никого не интересует. Те, к кому они ходят — несколько послов и евробюрократов — именно от них они получают указания, эти радикалы.

Они объявили »дворовый обход», и это абсурд. К кому должен прийти Георгий Вашадзе? Он сделал настолько неуважительные заявления, к кому он должен идти? Он призывал детей не здороваться с родителями, если те поддерживают »Грузинскую мечту». К кому он должен стучаться в двери? Посещения радикалов британского посла, Херчинского и Фишера происходят очень часто. Бывают даже секретные встречи. Затем из посольств гостей якобы »выводят» как в сюжетах фильмов. Недавно, например, »вывели» Ломджария. Это позорно. Послы полностью портят свою репутацию в глазах наших граждан», — заявил Леван Мачавариани.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна