Мачавариани: Радикалы очень часто посещают британского посла, Херчинского и Фишера, именно они дают им указания

24.04.2026 16:35





Представитель парламентского большинства Леван Мачавариани заявил, что радикальные силы получают указания от некоторых послов и «евробюрократов», с которыми они регулярно встречаются.



Он прокомментировал сегодняшнюю встречу представителей «Альянса оппозиции» с послом Великобритании Гарретом Уордом.



По его словам, оппозиция часто посещает посла Великобритании, а также посла ЕС Павла Херчинского и посла Германии Петера Фишера.



«Скорее всего, это больше отчёт перед Великобританией, потому что их видение никого не интересует. Те, к кому они ходят — несколько послов и евробюрократов — именно от них они получают указания, эти радикалы.



Они объявили »дворовый обход», и это абсурд. К кому должен прийти Георгий Вашадзе? Он сделал настолько неуважительные заявления, к кому он должен идти? Он призывал детей не здороваться с родителями, если те поддерживают »Грузинскую мечту». К кому он должен стучаться в двери? Посещения радикалов британского посла, Херчинского и Фишера происходят очень часто. Бывают даже секретные встречи. Затем из посольств гостей якобы »выводят» как в сюжетах фильмов. Недавно, например, »вывели» Ломджария. Это позорно. Послы полностью портят свою репутацию в глазах наших граждан», — заявил Леван Мачавариани.





