Бочоришвили: Мы никогда не отказывались от диалога с Евросоюзом

24.04.2026 16:53





Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Грузия никогда не отказывалась от диалога с ЕС и не приостанавливала процесс, несмотря на обвинения в обратном. Об этом она заявила в Греции на Дельфийском экономическом форуме в рамках панели «От Средиземного моря до Чёрного моря: новый пояс безопасности Европы».



По её словам, использование процесса евроинтеграции как политического инструмента в конечном итоге наносит ущерб самой идее расширения и вступления.



«Одно из того, что мы наблюдаем в последние годы, особенно после подачи заявки на членство в ЕС — и я говорю это без удовольствия — это то, что евроинтеграция в Грузии всё чаще используется как политический инструмент. Это вредит всему процессу. Нам не нужно превращать евроинтеграцию в инструмент, потому что в конечном итоге это подрывает саму идею расширения и вступления.



Это особенно сложно в том геополитическом контексте, в котором находится Грузия. Поэтому давайте будем откровенны и справедливы: когда мы говорим о диалоге, Грузия никогда ни при каких обстоятельствах не отказывалась от диалога с ЕС. Грузия никогда не приостанавливала процесс, однако нас обвиняют в этом. Переговорный процесс с Грузией никогда не начинался — это европейское решение. Мы часто это подчёркиваем. Когда европейские лидеры примут решение об открытии переговоров с Грузией, страна будет к этому готова.



Мы, конечно, понимаем, что это сложный процесс, и он зависит не только от решений европейской стороны. Мы хорошо знаем, что нам нужно делать. Первый и самый важный вопрос — это безопасность и стабильность в стране, это фундаментальная основа. Без этого будет очень сложно говорить о чём-либо другом. Поэтому сохранение стабильности — наш главный приоритет. Второе направление — поддержание динамики экономического развития, которая впечатляет, но требует дальнейшей работы для её сохранения. Это важно и с точки зрения перспектив расширения ЕС, поскольку в итоге нужно быть конкурентоспособной страной среди европейских государств. Сегодня европейские страны обладают более сильной экономикой, чем Грузия. С этой точки зрения наша цель — стать конкурентоспособной страной в рамках ЕС, а это требует множества реформ», — заявила Мака Бочоришвили.





