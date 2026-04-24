Время в пути между Тбилиси и Батуми сократится до 4 часов с августа - замминистра экономики

24.04.2026 17:56





По заявлению заместителя министра экономики и устойчивого развития Тамар Иоселиани, проводимые в ближайшие два года реформы и преобразования Грузинских железных дорог полностью изменят их – превратив в быструю, эффективную и конкурентоспособную систему, готовую к увеличению грузовых перевозок.



«Грузинские железные дороги восстанавливают основную железнодорожную линию, что означает значительное сокращение времени в пути как для пассажирских, так и для грузовых перевозок. Что касается пассажирских перевозок, как отметил премьер-министр Грузии, в летний период, начиная примерно с августа, мы сможем прибыть в Батуми за 4 часа вместо 5,5 часов», – сказала Тамар Иоселиани.



По ее словам, также внедряются современные электронные системы.



По словам Тамар Иоселиани, к будут добавлены новые железнодорожные рейсы, в том числе по направлениям Тбилиси-Кутаиси и Тбилиси-Ахалцихе, с новыми поездами. Примечательно, что время в пути по направлению Тбилиси — Ахалцихе сократится вдвое, с 6 до 3 часов.



По словам заместителя министра, что касается грузовых перевозок, железная дорога также претерпевает трансформацию.



«Впервые в истории независимости Грузии такие инвестиции осуществляются в Грузинскую железную дорогу, что само по себе позволяет нам заявить, что мы будем надежным партнером в этом центральном коридоре», — отметила Тамар Иоселиани.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





