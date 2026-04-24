Министр экономики провела встречу с представителями группы китайской компании Xiaomi

24.04.2026 19:10





Находящаяся с визитом в Китае министр экономики и устойчивого развития Грузия Мариам Квривишвили встретилась с директором по международным правительственным связям компании Xiaomi Corporation Саймоном Ду и обсудила возможности сотрудничества с одним из крупнейших технологических производителей Китая.



Как отметила министр, грузинская сторона предложила Xiaomi создание предприятия локальной сборки — так называемого CKD-производства, предусматривающего импорт комплектующих и их сборку на месте.



Министр подчеркнула, что благоприятная бизнес-среда в Грузии создаёт прочную основу для того, чтобы компания могла снабжать региональные рынки продукцией, собранной в стране, с использованием льготных тарифных ставок.



Также китайской компании было предложено рассмотреть возможность развития регионального логистического представительства в сфере автоиндустрии.



На встрече Мариам Квривишвили отметила, что Грузия может обеспечить региональную логистическую платформу, способствующую дистрибуции продукции Xiaomi на соседние рынки. Географическое положение страны на пересечении Европы и Азии обеспечивает эффективные связи с Европейский союз, Черноморским регионом, Кавказом, странами Персидского залива и Центральной Азией. Это позволит компании осуществлять поставки как на местный рынок, так и в Европу и страны залива, координируя региональные цепочки поставок.



На встрече было отмечено, что между Китаем и Грузией действует соглашение о стратегическом партнёрстве, а также соглашение о свободной торговле и безвизовый режим, что создаёт прочную институциональную основу для китайского бизнеса в Грузии. Также подчёркнуто, что страна предлагает инвесторам одни из самых низких налоговых ставок в мире.



Делегация Министерства экономики и устойчивого развития Грузии также посетила завод Xiaomi и ознакомилась с производственным процессом на месте.







