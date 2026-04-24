25 апреля исполняется 40 дней со дня кончины Патриарха - ГПЦ
24.04.2026 20:48
25 апреля - 40 дней со дня кончины Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии II. В связи с этим местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио (Муджири) совершит богослужение в соборе Сиони вместе с архиереями и другими священнослужителями.
Об этом сообщает служба по связям с общественностью Патриархии. Как указано в информации, богослужение начнется в 10:00.
«Завтра, 25 апреля, исполняется 40 дней со дня кончины Католикоса-Патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхета-Тбилисского, митрополита Пицундского и Цхум-Абхазского, Святейшего и Блаженнейшего Илии II.
В связи с этим местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) вместе с архиереями и другими духовными лицами совершит богослужение в тбилисском патриаршем Сионском соборе, после которой будет отслужена панихида по Святейшему и Блаженнейшему», - сказано в информации.
