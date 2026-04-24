Новая трасса Батуми–Сарпи: землю у Orbi могут забрать принудительно

24.04.2026 21:10





Из-за строительства новой дороги Батуми–Сарпи государство может принудительно изъять часть участка, принадлежащего компании «Орби Бетон». Речь идёт о 78 кв. м земли, а также заборе и воротах, которые находятся на этой территории.



Право на экспроприацию Департаменту автомобильных дорог предоставили 7 апреля 2026 года. В документе указано, что договориться с владельцем о добровольном выкупе не удалось.



Проект признан объектом необходимой общественной значимости. Именно это даёт государству возможность изъять имущество для строительства дороги.



Участок расположен в Батуми, на улице Коциа Эристави, 16. Вся территория компании составляет более 16 тысяч кв. м, но под изъятие попадает только небольшая часть.



«Орби Бетон» зарегистрирована в Батуми в 2010 году. Долями в компании владеют Малхаз Беридзе и Заза Зоидзе, владелец «Орби Групп». Оба ранее жертвовали деньги партии «Грузинская мечта».



Новая дорога должна соединить обходную трассу Батуми с Сарпи, у границы с Турцией. Маршрут пройдёт от правого берега Чорохи, рядом с аэропортом Батуми, пересечёт реку по мосту длиной 4,6 км и завершится у пограничного пункта Сарпи.



В рамках проекта планируют построить развязку, мост через Чорохи, тоннель и новый участок дороги. Общая протяжённость трассы составит около 11 км.



Проект финансируется за счёт кредита Азиатского банка развития и средств госбюджета. Размер долгосрочного кредита — 306,6 млн евро, а в бюджете 2026 года на дорогу Батуми–Сарпи заложено 68 млн лари.



Экспроприация уже затронула и другие частные объекты. Также под проект передали часть имущества Батуми.





