Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе приговор 19-летнему участнику протестов

24.04.2026 20:59





Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции в отношении 19-летнего Сабы Джикия, обвиняемому в нападении на полицейского во время протестной акции.



В июле 2025 года Тбилисский городской суд назначил Джикия 4 года и 6 месяцев лишения свободы. По версии прокуратуры, во время митинга, проходившего на Руставели 30 ноября 2024 года, он пнул спецназовца при исполнении – человека в гражданской одежде без каких-либо отличительных знаков. Потерпевшим признали сотрудника Департамента по особым поручениям МВД Беку Готиашвили. Сам он на судебном заседании заявлял, что не получил телесных повреждений.



На момент ареста Джикия было 18 лет. Ведущие правозащитные организации указывали на процессуальные нарушения в его деле. В частности, они отмечали, что суд отказался применять к активисту ювенальное право, которое обязывает учитывать возраст и рассматривать альтернативы реальному сроку, используя тюремное заключение только как крайнюю меру.



Массовые протесты в Тбилиси начались 28 ноября 2024 года после решения правительства приостановить переговоры о вступлении Грузии в ЕС. Первые недели акций сопровождались жесткими разгонами, применением спецсредств и массовыми задержаниями.



По уголовным статьям осудили до 50 протестующих. Оппозиция называет задержанных политзаключенными и требует их освобождения.



Власти признают: при разгонах акций имели место факты превышения полномочий силовиками. Тем не менее МВД до сих пор не задержало ни одного сотрудника. Официальное объяснение – невозможность идентификации.



Источник: Новости - Грузия

