|
|
|
Средняя продолжительность жизни в Грузии - 76 лет
24.04.2026 21:03
Средняя продолжительность жизни в Грузии по состоянию на 1 января 2026 года составила 76 лет.
Это на 1,1 года больше, чем в 2025-м, следует из отчета Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).
Женщины живут значительно дольше мужчин: 80,6 лет против 71,4 года.
Мужчин меньше, чем женщин
На 1 января 2026 года в Грузии проживали 3 941 100 человек. Численность населения выросла на 0,3% по сравнению с прошлым годом.
Соотношение полов – 92 мужчины на 100 женщин. В абсолютных цифрах это выглядит так: 1 887 600 мужчин и 2 053 500 женщин.
Таким образом, мужчины составляют 48% населения, женщины – 52%.
До 50 лет мужчин больше, чем женщин. Однако после пятидесяти картина меняется, женщин становится больше. Причина – более высокая продолжительность жизни у женщин.
Половина населения Грузии моложе 38 лет, половина – старше. Это и есть медианный возраст. В 2025 году этот показатель составлял 39 лет.
Дети, работающие и пожилые
С учетом возрастных категорий население Грузии составляют:
• дети до 14 лет – 19% населения; 🔹люди трудоспособного возраста (15-64 года) – 62,9%;
• пожилые (65 лет и старше) – 18,1%.
Город и село: кто где живет
Большинство грузин – горожане. 62,7% населения живут в городах. При этом столица заметно выделяется: Тбилиси концентрирует больше трети всего населения страны.
Прирост за счет мигрантов, а не рождаемости
Население выросло не благодаря рождаемости. В 2025 году естественный прирост оказался отрицательным: смертность превысила рождаемость на 6 452 случая.
Однако положительное миграционное сальдо (17 127 человек) перекрыло эту убыль.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна