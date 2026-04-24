Средняя продолжительность жизни в Грузии - 76 лет


24.04.2026   21:03


Средняя продолжительность жизни в Грузии по состоянию на 1 января 2026 года составила 76 лет.

Это на 1,1 года больше, чем в 2025-м, следует из отчета Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).

Женщины живут значительно дольше мужчин: 80,6 лет против 71,4 года.

Мужчин меньше, чем женщин

На 1 января 2026 года в Грузии проживали 3 941 100 человек. Численность населения выросла на 0,3% по сравнению с прошлым годом.

Соотношение полов – 92 мужчины на 100 женщин. В абсолютных цифрах это выглядит так: 1 887 600 мужчин и 2 053 500 женщин.

Таким образом, мужчины составляют 48% населения, женщины – 52%.

До 50 лет мужчин больше, чем женщин. Однако после пятидесяти картина меняется, женщин становится больше. Причина – более высокая продолжительность жизни у женщин.

Половина населения Грузии моложе 38 лет, половина – старше. Это и есть медианный возраст. В 2025 году этот показатель составлял 39 лет.

Дети, работающие и пожилые

С учетом возрастных категорий население Грузии составляют:

• дети до 14 лет – 19% населения; 🔹люди трудоспособного возраста (15-64 года) – 62,9%;
• пожилые (65 лет и старше) – 18,1%.

Город и село: кто где живет

Большинство грузин – горожане. 62,7% населения живут в городах. При этом столица заметно выделяется: Тбилиси концентрирует больше трети всего населения страны.

Прирост за счет мигрантов, а не рождаемости

Население выросло не благодаря рождаемости. В 2025 году естественный прирост оказался отрицательным: смертность превысила рождаемость на 6 452 случая.

Однако положительное миграционное сальдо (17 127 человек) перекрыло эту убыль.


