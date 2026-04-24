Правоохранители задержали Лазаре Григориадиса по обвинению в угрозе убийством
24.04.2026 20:53
Министерство внутренних дел Грузии подтвердило «Первому каналу Грузии» задержание Лазаре Григориадиса.
Как сообщили в ведомстве, Григориадис задержан на основании статьи 151 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за угрозу.
По имеющейся информации, он угрожал сотрудникам одного из баров убийством.
Ранее, по делу о нападении на полицейских и повреждении имущества во время акций в Тбилиси 7–9 марта 2023 года, Лазаре Григориадис был приговорён 12 апреля 2024 года к девяти годам лишения свободы.
Позднее он был помилован бывшим президентом Грузии Саломе Зурабишвили и на этом основании 24 апреля 2024 года покинул пенитенциарное учреждение.
