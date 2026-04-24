Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Правоохранители задержали Лазаре Григориадиса по обвинению в угрозе убийством


24.04.2026   20:53


Министерство внутренних дел Грузии подтвердило «Первому каналу Грузии» задержание Лазаре Григориадиса.

Как сообщили в ведомстве, Григориадис задержан на основании статьи 151 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за угрозу.

По имеющейся информации, он угрожал сотрудникам одного из баров убийством.

Ранее, по делу о нападении на полицейских и повреждении имущества во время акций в Тбилиси 7–9 марта 2023 года, Лазаре Григориадис был приговорён 12 апреля 2024 года к девяти годам лишения свободы.

Позднее он был помилован бывшим президентом Грузии Саломе Зурабишвили и на этом основании 24 апреля 2024 года покинул пенитенциарное учреждение.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна