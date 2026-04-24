Глава администрации правительства встретился с главой польской миссии в Грузии Артуром Гебалом
24.04.2026 19:02
Леван Жоржолиани встретился с руководителем миссии Польши в Грузия Артуром Гебалом.
По информации администрации правительства, на встрече были обсуждены вопросы двусторонних отношений между Грузией и Польшей.
Как отмечается, Леван Жоржолиани заявил, что грузинская сторона не удовлетворена текущим уровнем двусторонних отношений и подтверждает готовность к их обновлению и перезапуску.
«Разговор также коснулся процесса интеграции Грузии в Европейский союз. По словам Левана Жоржолиани, правительство Грузии продолжает реализацию реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС, и к 2028 году страна будет максимально подготовлена к интеграции в Евросоюз», — говорится в сообщении администрации правительства.
Во встрече также приняли участие заместитель главы администрации правительства Звиад Баркая и заместитель руководителя польской миссии Роберт Бак.
