Глава администрации правительства встретился с главой польской миссии в Грузии Артуром Гебалом


24.04.2026   19:02


Леван Жоржолиани встретился с руководителем миссии Польши в Грузия Артуром Гебалом.

По информации администрации правительства, на встрече были обсуждены вопросы двусторонних отношений между Грузией и Польшей.

Как отмечается, Леван Жоржолиани заявил, что грузинская сторона не удовлетворена текущим уровнем двусторонних отношений и подтверждает готовность к их обновлению и перезапуску.

«Разговор также коснулся процесса интеграции Грузии в Европейский союз. По словам Левана Жоржолиани, правительство Грузии продолжает реализацию реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС, и к 2028 году страна будет максимально подготовлена к интеграции в Евросоюз», — говорится в сообщении администрации правительства.

Во встрече также приняли участие заместитель главы администрации правительства Звиад Баркая и заместитель руководителя польской миссии Роберт Бак.


﻿
