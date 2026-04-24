Задержанный по обвинению в шпионаже ахалгорец отправлен в предварительное заключение

24.04.2026 19:21





Задержанного по обвинению в шпионаже Тамаза Голоева из Ахалгори отправили под предварительное двухмесячное заключение.



27-летний Голоев на процессе нарушил молчание и заявил, что не признаёт вину. У Голоева сегодня не было собственного адвоката. На заседании присутствовал лишь один, назначенный в обязательном порядке адвокат, который защищал интересы и двух других обвиняемых. (Двум лицам обвинение предъявлено заочно. Их личности до сих пор неизвестны.)



Напомним, что делу присвоен гриф секретности, поэтому процесс проходил в закрытом режиме для СМИ и общественности. По информации Службы государственной безопасности, Департамент контрразведки задержал гражданина Грузии по обвинению в шпионаже – сборе и передаче информации по заданию спецслужбы иностранного государства.



По утверждению ведомства, задержанный был завербован иностранной спецслужбой, ему был присвоен соответствующий псевдоним, и он действовал против интересов Грузии за денежное вознаграждение.



Согласно данным ведомства, задержанному по делу о шпионаже было поручено собирать в Грузии информацию по следующим направлениям: о местах дислокации, силах и средствах правоохранительных структур Грузии – Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, а также осуществлять фото и видеосъёмку этих объектов; о размещении стратегических объектов в Грузии, в том числе мостов, автомобильных и железнодорожных магистралей и других объектов, а также осуществлять фото и видеосъёмку указанных мест и прочее.





