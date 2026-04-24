«Сакстат» сообщил о росте средней продолжительности жизни в Грузии

24.04.2026 17:23





Средняя продолжительность жизни в Грузии по состоянию на 1 января 2026 года составила 76 лет – это на 1,1 года больше, чем в 2025-м. Это следует из отчета Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).



Женщины живут значительно дольше мужчин: 80,6 года против 71,4 года.



Мужчин меньше, чем женщин

На 1 января 2026 года в Грузии проживали 3 941 100 человек. Численность населения выросла на 0,3% по сравнению с прошлым годом.



Соотношение полов – 92 мужчины на 100 женщин. В абсолютных цифрах это выглядит так: 1 887 600 мужчин и 2 053 500 женщин. Таким образом, мужчины составляют 48% населения, женщины – 52%.



До 50 лет мужчин больше, чем женщин. Однако после пятидесяти картина меняется, женщин становится больше. Причина – более высокая продолжительность жизни у женщин.



Половина населения Грузии моложе 38 лет, половина – старше. Это и есть медианный возраст. В 2025 году этот показатель составлял 39 лет.



Дети, работающие и пожилые

С учетом возрастных категорий население Грузии составляют:



• дети до 14 лет – 19% населения

• люди трудоспособного возраста (15-64 года) – 62,9%

• пожилые (65 лет и старше) – 18,1%



Город и село: кто где живет



Большинство грузин – горожане. 62,7% населения живут в городах. При этом столица заметно выделяется: Тбилиси концентрирует больше трети всего населения страны.



Прирост за счет мигрантов, а не рождаемости

Население выросло не благодаря рождаемости. В 2025 году естественный прирост оказался отрицательным: смертность превысила рождаемость на 6 452 случая. Однако положительное миграционное сальдо (17 127 человек) перекрыло эту убыль.



