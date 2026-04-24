Темур Кецбая назначен главным тренером «Динамо Тбилиси»

«Динамо Тбилиси» представил нового главного тренера — Темура Кецбая, который оставил заметный след в грузинском футболе и после долгой зарубежной карьеры вернулся на родину.



«Спасибо за доверие. У меня появилась возможность работать в команде, за которую я долго играл, и теперь, спустя годы, я вернулся уже как тренер. «Динамо» — первая команда в Грузии, и мы должны сделать всё, что соответствует этому клубу.



«Динамо» всегда было и будет первой командой — каждый ребёнок мечтает попасть в этот клуб, у него есть все ресурсы, чтобы быть лучшим, но для этого нужно время. Здесь играет много молодых футболистов. Команде нужен опыт, игроки, которые помогут молодым достичь больших целей и добиться успеха в еврокубках. К сожалению, пока ни одной грузинской команде не удалось выйти в групповой этап. Надеюсь, придёт время, когда «Динамо» будет бороться за это.



Это моя команда, я здесь вырос и сделаю всё как тренер, чтобы «Динамо» вернуло своё прежнее имя. Что мы планируем изменить? Хотим исправить ситуацию. Нужно усиление опытными игроками. У нас есть полная поддержка президента для укрепления состава. Жаль, что «Динамо» играет на одном из самых красивых стадионов, а трибуны пустые — это плохо для всех.



Можем ли мы подписать Окриашвили? Нам нужны игроки, которые смогут сразу играть. Мы сделаем всё, чтобы пригласить футболистов, которые помогут команде и развитию молодых игроков. Все трансферы будут согласованы со мной. Я хочу игроков, которых хорошо знаю и которые помогут «Динамо»», — заявил Темур Кецбая.





