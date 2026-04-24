Ника Гварамия: Британские санкции оказались самыми действенными,

24.04.2026 15:01





Великобританию следует отметить особо с той точки зрения, что ее санкции оказались наиболее действенными – соответственно, продолжение этого очень важно! Альянс заявил: внутри - акция, снаружи - санкция и предложение альтернативы, - заявил лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия после встречи с послом Британии.



Гварамия также отметил, что в этом направлении сегодняшняя встреча была успешной.



«У нас есть свое видение того, как должна смениться власть - это не только протест, хотя, несомненно, и протест тоже, - и как нам продолжать вести страну вперед после того, как этой власти не будет.



Сейчас страна не движется вперед, она и не остановилась, а идет каждый день назад», - сказал Гварамия.



Сегодня лидеры оппозиционного альянса встретились с британским послом.





