Черголеишвили: Михаил Саакашвили должен замолчать

24.04.2026 14:46





«Договорённости должны соблюдать все», — заявила представитель «Альянс оппозиции» и лидер партии «Федералисты» Тамар Черголеишвили.



Отвечая на вопрос о заявлении бывшего президента Михаила Саакашвили о том, что он не намерен молчать, Черголеишвили сказала, что «Михаил Саакашвили должен замолчать».



«Должен замолчать. Всё равно ему придётся соблюдать соглашение, иначе он не сможет оставаться с нами», — отметила она.



Напомним, 18 апреля Михаил Саакашвили написал в соцсети: «Наш путь не может быть венгерским, он должен быть грузинским; путь грузин — это революция. Вы сидите в тёплых телестудиях и удивляетесь, почему люди не выходят на проспект Руставели».



На это отреагировали восемь партий, входящих в «Альянс оппозиции», заявив, что ни одна партия не имеет права объявлять себя единственным представителем протестного движения или единоличным лидером.



21 апреля Саакашвили опубликовал ещё один пост, где призвал «сосредоточиться на деле», а не обвинять его в неудачах. 23 апреля он заявил, что не собирается «выходить из игры» и не намерен терпеть «удары в спину».



Для справки: 2 марта девять оппозиционных партий объявили о создании «Альянса оппозиции», в который вошли: «Ахали», «Гирчи», «Дроа», «Европейская Грузия», «Единое национальное движение», «Национально-демократическая партия», «Площадь свободы», «Стратегия Агмашенебели», «Федералисты».





