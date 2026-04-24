Замминистра экономики: переходим к активной фазе строительных работ порта Анаклия

24.04.2026 14:32





«Мобилизационные работы (по строительству глубоководного порта Анаклия) уже завершены», заявляет заместитель министра экономики и устойчивого развития.



Тамар Иоселиани сообщает, что подрядчик – представитель бельгийской «большой четвёрки» в сфере морского строительства, компания Jan De Nul, уже переходит к активной фазе строительных работ.



«За этот период нам удалось сэкономить около 52 миллионов долларов в рамках данного проекта. Будет построен волнолом длиной примерно 1 км 380 метров, а также углублён входной канал примерно до 18 метров, чтобы крупные суда могли заходить в морской порт Анаклия.



Это для нас действительно является большим приоритетом, чтобы ещё больше укрепить роль Грузии как ведущей транзитной страны в Среднем коридоре», — заявила Тамар Иоселиани.



По её словам, в этом направлении у страны есть «последовательный и системный план развития», который включает как морские порты и железнодорожную инфраструктуру, так и развитие дорожной сети и строительство автомобильных дорог, а также авиационный сектор, включая проект международного аэропорта Вазиани.





