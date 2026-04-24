В 2025 году гражданство Грузии получили 2 333 человека

24.04.2026 13:16





В 2025 году гражданство Грузии получили 2 333 человека, из них 60% граждане России, сообщает BPN



В целом в 2025 году грузинских паспортов выдали на 35% меньше, чем в 2024.



Топ стран:

• Россия — 1 393

• Германия — 296

• Украина — 114

• Армения — 104

• США — 81

• Израиль — 71

• Турция — 62

• Греция — 43

• Великобритания — 23

• Другие — 132



За последние 11 лет гражданство Грузии получили 39 061 человек.



Динамика по годам:

2015 — 4 016

2016 — 4 879

2017 — 4 447

2018 — 4 019

2019 — 2 991

2020 — 2 324

2021 — 2 485

2022 — 4 869

2023 — 3 111

2024 — 3 587

2025 — 2 333





