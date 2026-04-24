В 2025 году гражданство Грузии получили 2 333 человека
24.04.2026 13:16
В 2025 году гражданство Грузии получили 2 333 человека, из них 60% граждане России, сообщает BPN
В целом в 2025 году грузинских паспортов выдали на 35% меньше, чем в 2024.
Топ стран:
• Россия — 1 393
• Германия — 296
• Украина — 114
• Армения — 104
• США — 81
• Израиль — 71
• Турция — 62
• Греция — 43
• Великобритания — 23
• Другие — 132
За последние 11 лет гражданство Грузии получили 39 061 человек.
Динамика по годам:
2015 — 4 016
2016 — 4 879
2017 — 4 447
2018 — 4 019
2019 — 2 991
2020 — 2 324
2021 — 2 485
2022 — 4 869
2023 — 3 111
2024 — 3 587
2025 — 2 333
