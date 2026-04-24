Гварамия: Мы говорили о внутренних мерах, внешних санкциях, а также о предложении альтернативы


24.04.2026   14:20


«Альянс оппозиции» заявил, что у него есть лозунг «внутри — протест, снаружи — санкции», а также предложение альтернативы. После встречи с послом Великобритании в Грузии Гарретом Уордом представители альянса заявили, что встреча была успешной и по этому направлению.

Как отметил Ника Гварамия, инициатором встречи выступило британское посольство.

«Инициатива исходила от посольства. Главное то, что у нас есть своё видение того, как должна измениться власть. Это не только протест, хотя протест безусловно есть, но также и вопрос о том, как продолжить развитие страны после ухода этой власти. Сейчас страна не просто не движется вперёд — она ежедневно откатывается назад», — заявил Гварамия.

По его словам, санкции Великобритании оказались наиболее эффективными.

«Особо стоит отметить Великобританию в том смысле, что её санкции оказались наиболее действенными, и поэтому продолжение этой политики очень важно», — добавил он.


