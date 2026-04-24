Бочоришвили: Путь европейской интеграции Грузии тверд, но расширение не должно стать жертвой узких бюрократических подходов

24.04.2026 14:19





Безопасность Евросоюза не может быть обеспечена без мира и стабильности в соседних странах. В то же время безопасность Грузии не может рассматриваться независимо от безопасности ЕС. Именно поэтому, когда дело касается безопасности, мы должны думать и действовать вместе, – заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на проходящем в Греции «Дельфийском экономическом форуме», где приняла участие в рабочей сессии под названием - «Защита, которую обеспечивает расширение: безопасность как новая опора членства».



По словам министра, говоря о европейской безопасности, не следует разделять Евросоюз и страны, не являющиеся его членами. Она подчеркнула, что для европейской безопасности критически важны Черноморский регион и Южный Кавказ, кроме того, современная безопасность уже не ограничивается только военным компонентом и требует более широкого, многостороннего подхода.



«Сегодня безопасность подразумевает не только военную силу и возможности, она обязательно включает экономическую устойчивость, связанность и устойчивое развитие. Если посмотреть на карту, можно увидеть тонкую, но критически важную для Европы линию, проходящую через Черноморский регион и Южный Кавказ. Это очень важный для европейской безопасности регион, именно так мы его видим, поскольку считаем себя частью архитектуры европейской безопасности. Это важный фактор, который обязательно должен учитываться, когда речь идет о создании европейской безопасности», - заявила глава МИД.



В своем выступлении Мака Бочоришвили также уделила значительное внимание процессу европейской интеграции Грузии.



«Путь европейской интеграции Грузии тверд, это часть нашей идентичности и исторический выбор. Это выбор, основанный на ценностях. Расширение - это геополитический процесс и необходимость. Оно не должно становиться жертвой узких бюрократических подходов, поскольку в этом случае страдает его основная идея. Расширение не является самоцелью - это инструмент, который применяем для достижения более важного, чем является обеспечение общей безопасности и мира», - отметила министр.



Мака Бочоришвили также заострила внимание на существующих для Грузии вызовах безопасности, включая оккупацию Россией регионов Грузии и сложную геополитическую обстановку.



«Несмотря на сложнейшую геополитическую обстановку, мы смогли сохранить в стране мир и стабильность и защитить демократические институты на фоне ряда нападок на них, а также сумели обеспечить устойчивое развитие, что означает стабильный экономический рост», - заявила министр.



В завершение Мака Бочоришвили отметила, что Грузия продолжает предпринимать соответствующие шаги для обеспечения прочной основы для вступления в ЕС.



«Мы продолжаем развитие и работу над реформами, которые важны для страны, чтобы в итоге создать прочную основу для членства в ЕС, это является выбором Грузии и грузинского народа», - заявила министр иностранных дел.



Заявление Маки Бочоришвили распространяет Министерство иностранных дел.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





