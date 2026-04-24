Хабеишвили: Общество и политики должны больше ориентироваться на мнение людей «в сёлах и городах»

24.04.2026 14:20





Председатель политсовета «Единого национального движения» Леван Хабеишвили заявил на судебном заседании, что в политических дискуссиях слишком много внимания уделяется тому, что скажут в Брюсселе и Вашингтоне, тогда как, по его мнению, важнее, что происходит внутри страны.



По его словам, общество и политики должны больше ориентироваться на мнение людей «в сёлах и городах», упоминая такие районы, как Варкетили, Глдани, Темка и Надзаладеви в Тбилиси.



По словам Хабеишвили, «все стали внешнеполитиками», и из Брюсселя, по его мнению, больше ничего существенного не последует.



«Вам прямо говорят, что вы банановая республика: у вас нет прав человека, нет суда, нет государственных институтов. Что ещё они должны сказать? Эти люди не сделают за нас нашу работу. Политики, которые постоянно говорят »посмотрим, что будет в Вашингтоне», — я скажу: ничего не будет, пока мы сами не сделаем. Это дело грузинского народа», — заявил Хабеишвили.



«Все время ждать, что скажут в Брюсселе и Вашингтоне? Отстаньте от Саакашвили, вы в своем уме? С 10 мая мы начинаем выходить, а чем вы занимаетесь сегодня?», — отметил Хабеишвили.



Он также заявил, что в стране много «диссидентов» и упомянул несколько имён, включая Паату Бурчуладзе, Ираклия Надирадзе и Михаила Саакашвили, заявив, что они, по его мнению, заслуживают внимания и поддержки.



Хабеишвили также раскритиковал разобщённость оппозиции и заявил, что готов поддерживать любые действия ради «освобождения страны», даже если его самого будут критиковать.



Он затронул вопросы социально-экономической ситуации, заявив о высоких ценах на бензин, банковских долгах населения и критике банковской системы, в том числе упомянув кредитную нагрузку и деятельность финансовых структур.





