Йозвяк: Министры иностранных дел ЕС сегодня обсудили ситуацию в Грузии

21.04.2026 21:40





«Европейское бюро »Радио Свобода»» редактор Рикард Йозвяк пишет, что министры иностранных дел ЕС сегодня обсудили ситуацию в Грузии, однако никаких шагов в отношении санкций предпринято не было.



По его словам, Евросоюз призывает Грузию сделать первый шаг.



«Министры иностранных дел ЕС сегодня обсудили Грузию. В зале не было предпринято никаких шагов в отношении санкций. ЕС призывает Грузию сделать первый шаг к началу диалога по правам человека. Для дальнейших действий Грузия должна: прекратить агрессивную риторику в отношении ЕС, прекратить давление на оппозицию, пересмотреть законодательство об организациях гражданского общества», — пишет Рикард Йозвяк.



Кроме того, по словам Йозвяка, верховный представитель ЕС Кая Каллас отметила, что вопрос возможных санкций в отношении Грузии будет рассмотрен позже, когда за стол переговоров сядут также представители других стран, и при этом она намекнула на Венгрию.



«Каллас говорит, что вопрос возможных санкций против Грузии будет »пересмотрен» после того, как за столом переговоров будут присутствовать и другие представители…», — пишет Рикард Йозвяк.





