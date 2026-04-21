ЕС направит в Армению гражданскую миссию EUPM Armenia


21.04.2026   19:41


Министры иностранных дел Европейского союза дали зелёный свет направлению новой гражданской миссии блока в Армению, которая в течение двух лет будет помогать Еревану в борьбе с гибридными угрозами, такими как иностранные манипуляции на выборах, кибератаки и незаконное политическое финансирование, — указанную информацию распространяет Армянская служба «Радио Свобода».

Миссия, получившая название Миссия партнёрства ЕС в Республике Армения (EUPM Armenia), впервые была запрошена страной в декабре. Предложение о создании миссии было единогласно поддержано послами блока на прошлой неделе.

EUPM Armenia фактически заменит другую миссию ЕС в стране — Миссию Европейского союза в Армении (EUMA), срок мандата которой, рассчитанный на четыре года, истекает в начале 2027 года. Однако у EUMA был совершенно иной мандат: она была создана с целью содействия стабильности в приграничных районах Армении и поддерживала усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном посредством патрулирования и отчётности.

В то время как миссия ЕС в Армении насчитывала более 200 человек, размещённых как в Ереване, так и вдоль границы с Азербайджаном, в новой миссии, как ожидается, будет задействовано лишь 20–30 человек, которые будут работать в тесном сотрудничестве с национальными властями.


Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
