ЕС направит в Армению гражданскую миссию EUPM Armenia

21.04.2026 19:41





Министры иностранных дел Европейского союза дали зелёный свет направлению новой гражданской миссии блока в Армению, которая в течение двух лет будет помогать Еревану в борьбе с гибридными угрозами, такими как иностранные манипуляции на выборах, кибератаки и незаконное политическое финансирование, — указанную информацию распространяет Армянская служба «Радио Свобода».



Миссия, получившая название Миссия партнёрства ЕС в Республике Армения (EUPM Armenia), впервые была запрошена страной в декабре. Предложение о создании миссии было единогласно поддержано послами блока на прошлой неделе.



EUPM Armenia фактически заменит другую миссию ЕС в стране — Миссию Европейского союза в Армении (EUMA), срок мандата которой, рассчитанный на четыре года, истекает в начале 2027 года. Однако у EUMA был совершенно иной мандат: она была создана с целью содействия стабильности в приграничных районах Армении и поддерживала усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном посредством патрулирования и отчётности.



В то время как миссия ЕС в Армении насчитывала более 200 человек, размещённых как в Ереване, так и вдоль границы с Азербайджаном, в новой миссии, как ожидается, будет задействовано лишь 20–30 человек, которые будут работать в тесном сотрудничестве с национальными властями.





