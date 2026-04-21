Каллас: ЕС может снова поставить вопрос санкций против «Мечты» и Иванишвили

21.04.2026 17:41





Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, перед началом заседания Совета глав МИД стран ЕС заявила о возможности введения персональных санкций против правительства Грузии.



Отвечая на вопрос Euronews о том, возможно ли после выборов в Венгрии вернуть в повестку дня вопрос введения санкций против Бидзины Иванишвили и продвинуться в этом направлении, Каллас заявила, что после формирования нового правительства в Венгрии диалог по этим вопросам возобновится.



Европолитик отметила, что многие вопросы, которые были заблокированы в период правления Виктора Орбана, сейчас открываются для обсуждения, и есть ожидание, что процесс приведет к положительным результатам.



Каллас добавила, что ЕС «поддерживает грузинский народ, но не правительство Грузии».



«Как я уже сказала, сегодня в основном мы будем обсуждать Армению и Азербайджан. Что касается правительства Грузии, мы очень четко заявили, что путь, который они выбирают — репрессии против оппозиции, ограничения СМИ, все принятые законы — для нас неприемлем. Поэтому необходимо реально увидеть определенный прогресс в этом направлении», — заключила Каллас.



Напомним, ранее именно Венгрия блокировала введение персональных санкций в отношении Бидзины Иванишвили и представителей правительства Грузии в ЕС. Из-за этого даже возникала угроза приостановки безвизового режима для граждан Грузии.



Источник: SOVA

