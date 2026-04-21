Глава МВД Грузии Гела Гекадзе переведен на должность главы СГБ

21.04.2026 19:19





Как заявил на брифинге, проходившем в Администрации правительства, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, на должность руководителя Службы государственной безопасности Грузии в парламент будет представлена кандидатура Геки Геладзе.



Глава правительства подчеркнул системные реформы и изменения, проведённые в Министерстве внутренних дел в период пребывания Геладзе на посту министра, и пожелал ему успехов на новой должности.



«Мы хотим попросить парламент Грузии на следующей сессионной неделе избрать господина Геку Геладзе на должность руководителя Службы государственной безопасности. Хочу подчеркнуть особые достижения Министерства внутренних дел за эти месяцы. Особенно это касается борьбы с организованной преступностью, борьбы с наркотической преступностью и многих других направлений. Также хочу отметить системные реформы и изменения, которые были осуществлены в МВД. За это хочу поблагодарить Геку Геладзе и пожелать ему успехов на новой должности», — отметил премьер-министр.





