Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МВД Грузии Гела Гекадзе переведен на должность главы СГБ


21.04.2026   19:19


Как заявил на брифинге, проходившем в Администрации правительства, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, на должность руководителя Службы государственной безопасности Грузии в парламент будет представлена кандидатура Геки Геладзе.

Глава правительства подчеркнул системные реформы и изменения, проведённые в Министерстве внутренних дел в период пребывания Геладзе на посту министра, и пожелал ему успехов на новой должности.

«Мы хотим попросить парламент Грузии на следующей сессионной неделе избрать господина Геку Геладзе на должность руководителя Службы государственной безопасности. Хочу подчеркнуть особые достижения Министерства внутренних дел за эти месяцы. Особенно это касается борьбы с организованной преступностью, борьбы с наркотической преступностью и многих других направлений. Также хочу отметить системные реформы и изменения, которые были осуществлены в МВД. За это хочу поблагодарить Геку Геладзе и пожелать ему успехов на новой должности», — отметил премьер-министр.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна