Пост вице-премьера Грузии займут Мака Бочоришвили и Мамука Мдинарадзе
21.04.2026 19:49
Наряду с Ираклием Чиковани, пост вице-премьера Грузии займут Мака Бочоришвили и Мамука Мдинарадзе.
Об этом на брифинге заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«Министру иностранных дел Грузии, Маке Бочоришвили, будет поручено исполнение обязанностей вице-премьера, соответственно, в составе правительства будет три вице-премьера», — заявил Ираклий Кобахидзе.
Кроме того, в структуру правительства Грузии будет добавлена должность государственного министра по координации правоохранительных органов, которую возглавит Мамука Мдинарадзе.
На должности в службе государственной безопасности Мамуку Мдинарадзе сменит Гека Геладзе.
