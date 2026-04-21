Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Пост вице-премьера Грузии займут Мака Бочоришвили и Мамука Мдинарадзе


21.04.2026   19:49


Наряду с Ираклием Чиковани, пост вице-премьера Грузии займут Мака Бочоришвили и Мамука Мдинарадзе.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Министру иностранных дел Грузии, Маке Бочоришвили, будет поручено исполнение обязанностей вице-премьера, соответственно, в составе правительства будет три вице-премьера», — заявил Ираклий Кобахидзе.

Кроме того, в структуру правительства Грузии будет добавлена должность государственного министра по координации правоохранительных органов, которую возглавит Мамука Мдинарадзе.

На должности в службе государственной безопасности Мамуку Мдинарадзе сменит Гека Геладзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна