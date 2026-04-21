Пост вице-премьера Грузии займут Мака Бочоришвили и Мамука Мдинарадзе

21.04.2026 19:49





Наряду с Ираклием Чиковани, пост вице-премьера Грузии займут Мака Бочоришвили и Мамука Мдинарадзе.



Об этом на брифинге заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



«Министру иностранных дел Грузии, Маке Бочоришвили, будет поручено исполнение обязанностей вице-премьера, соответственно, в составе правительства будет три вице-премьера», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Кроме того, в структуру правительства Грузии будет добавлена должность государственного министра по координации правоохранительных органов, которую возглавит Мамука Мдинарадзе.



На должности в службе государственной безопасности Мамуку Мдинарадзе сменит Гека Геладзе.





