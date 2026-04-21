21.04.2026   20:07


450 собак и кошек пристроили в новые семьи из приютов Агентства мониторинга животных

Столичное ведомство отчиталось о данных за 2025 год, передает IPN. Ниже — самое главное:

▫️ Стерилизация/кастрация была проведена в общей сложности 11 514 бездомным собакам и кошкам. Эвтаназия была применена в 145 случаях, а естественной смертью умерло 2050 животных.

▫️ В приют в общей сложности доставили 17 315 бездомных собак и кошек.

▫️ Поступило 66 019 сообщений, реагирование было осуществлено в 20 120 случаях, а 14 709 животных были отловлены сотрудниками Агентства.

▫️ В новые семьи было пристроено 450 собак и кошек.


