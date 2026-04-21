Родители детей с мышечной дистрофией Дюшенна ответили министру здравоохранения Михеилу Сарджвеладзе.

21.04.2026 21:46





Сегодня, 21 апреля, министр здравоохранения повторил тезисы, которые уже несколько дней звучат как в самом Минздраве, так и у связанных с «Грузинской мечтой» экспертов и проправительственных медиа, о том, что требуемые препараты якобы могут приводить к летальному исходу, являются рискованными, а их функция не продление жизни и не лечение, а лишь кратковременная отсрочка необходимости инвалидной коляски.



Председатель организации «Вместе боремся с мышечной дистрофией Дюшенна» Закариа Гвишиани заявил:



«Сарджвеладзе говорит, что лекарства лишь отсрочат необходимость инвалидной коляски на 2–3 года. Это абсурд.

На самом деле любое из перечисленных мной лекарств удваивает продолжительность жизни.

В цивилизованных и развитых странах, гражданам обеспечивают доступ к препаратам и родителям не приходится выходить на улицы, мы, с одной стороны, боремся с болезнью, а с другой — государство фактически против нас. Минздрав выступает не как поддерживающая сторона, а как противостоящая.



Сегодня у нас есть препараты, которые блокируют развитие болезни. Мы не говорим, что они полностью излечивают детей, мы никогда этого не утверждали. Мы говорим, что если 2–3 года назад таких препаратов не было, то сегодня они есть.



Возможно, через 2–3 года появится лекарство, которое полностью излечит болезнь, поскольку в нескольких странах уже идут клинические исследования на завершающей стадии, в США, Великобритании, Австралии и Японии. Болезнь может быть полностью побеждена.



Если сегодня есть препараты, которые могут остановить болезнь, их нужно предоставлять, потому что завтра может появиться лекарство, которое полностью её излечит.



Михеил Сарджвеладзе сегодня заявил, что мы якобы должны ждать смерти детей, потому что болезнь не останавливается».



Круглосуточный протест, который начался вчера в 17:00 продолжается до сих пор несмотря на дождь. Видео.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





