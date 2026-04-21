ЕС вводит санкции против двух структур РФ «за дезинформацию»

21.04.2026 21:42





Совет ЕС объявил о санкциях против двух российских организаций, которые, как считают в Брюсселе, связаны с пропагандой и дезинформацией из Москвы.



Ограничения затронули медиаплатформу Euromore и Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом («Правфонд»).



«Euromore регулярно распространяет контент, ставящий под сомнение легитимность институтов ЕС и оправдывающий агрессивную войну России против Украины», - говорится среди прочего в заявлении Евросовета. Материалы «Правфонда», по утверждению европейского руководства, «систематически используются для усиления ключевых дезинформационных тезисов Кремля».



Комментариев от Euromore и «Правфонд» пока не было. Москва ранее отрицала распространение дезинформации, утверждая, что лидеры ЕС намеренно преувеличивают угрозу со стороны России в своих политических целях.



Введение санкций влечет за собой замораживание активов подпавших под них организаций и запрещает гражданам и компаниям стран ЕС предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.



Всего ЕС ввел санкции против 69 физических и 19 юридических лиц в связи с деятельностью России, которая, по мнению европейского руководства, «подрывает фундаментальные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, стабильность, независимость и целостность», отмечает Reuters.





