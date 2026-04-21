Сулхан Тамазашвили назначен главой МВД Грузии

21.04.2026 19:18





Председатель правительства Аджарской Автономной Республики Сулхан Тамазашвили назначен министром внутренних дел Грузии. Об этом на пресс-конференции в Администрации правительства заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам премьера, кандидат на должность председателя правительства Аджарской Автономной Республики будет представлен в ближайшие дни на основе консультаций с президентом Грузии и Верховным советом Аджарской Автономной Республики.



«Должность министра внутренних дел Грузии займет Сулхан Тамазашвили. Хочу поблагодарить его за успешную деятельность на посту председателя правительства Аджарской Автономной Республики. Во многих аспектах были упорядочены вопросы управления в Аджарской Автономной Республике, реализовано множество изменений, заложены основы новых проектов. Всё это было осуществлено под руководством Сулхана Тамазашвили, и я благодарю его за всё. Его очень хорошо знают в системе Министерства внутренних дел. Он является опытным представителем этой системы. Хочу пожелать ему успехов на должности министра внутренних дел. Кандидат на пост председателя правительства Аджарской Автономной Республики будет представлен в ближайшие дни на основе консультаций с президентом Грузии и Верховным советом Аджарской Автономной Республики», — заявил премьер-министр.





