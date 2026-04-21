В правительстве Грузии появилась новая должность специально для Мамуки Мдинарадзе

21.04.2026 19:21





К структуре правительства Грузии будет добавлена должность государственного министра по координации правоохранительных органов. Об этом на брифинге в Администрации правительства Грузии заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



По словам главы правительства, указанный пост займет Мамука Мдинарадзе, на которого также будут возложены обязанности вице-премьера Грузии.



«Хотим предоставить обществу информацию о важном кадровом изменении в системе исполнительной власти. Прежде всего сообщаю, что к структуре правительства Грузии будет добавлена должность государственного министра по координации правоохранительных органов. Данную должность займет господин Мамука Мдинарадзе, на которого также будут возложены обязанности вице-премьера Грузии. После назначения на должность руководителя Службы государственной безопасности господину Мамуке Мдинарадзе пришлось отойти от политической деятельности, с новой позиции он вернется в политическую деятельность, что усилит нашу политическую команду.



Учреждение должности государственного министра требует законодательных изменений. Соответствующий законопроект правительство Грузии представит парламенту до завтра. Мы просим парламент принять законопроект на следующей сессионной неделе в ускоренном порядке. Хочу поблагодарить господина Мамуку Мдинарадзе за очень успешную работу на посту руководителя Службы государственной безопасности. Под его руководством в службе были проведены системные реформы, осуществлен ряд важных специальных операций, а деятельность службы в течение этих месяцев была успешной в борьбе с преступностью. Особенно успешной была работа в направлении борьбы с коррупцией. За всё это хочу выразить господину Мамуке особую благодарность», — заявил премьер-министр.





