Марта Кос: Мы обсудим, как лучше осуществлять сотрудничество со странами Южного Кавказа

21.04.2026 14:41





Сегодня мы видим, насколько важным и правильным было решение о запуске Европейской комиссией новой стратегии по Чёрному морю. Одной из частей этой стратегии является повестка связности, — об этом в Люксембурге перед началом встречи министров иностранных дел Европейского союза заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.



По её словам, на сегодняшней встрече обсудят, как лучше сотрудничать со странами Южного Кавказа.



«Посредством повестки связности мы развиваемся в Армении, Азербайджане и Турции. Чтобы лучше связать Европу с Центральной Азией. Речь идёт о торговле, энергетике. Мы видим, насколько уязвимы сегодня, когда на севере торговые маршруты нарушаются из-за России, когда на юге торговые маршруты нарушаются из-за войны в Иране. Таким образом, маршрут, который сейчас доступен, — это именно то, что мы рассматриваем в рамках повестки связности. Поэтому сегодня мы обсудим, как лучше сотрудничать со странами Южного Кавказа, особенно с теми тремя странами, которые я упомянула — Арменией, Азербайджаном и Турцией, где у нас уже есть конкретные проекты, с которых мы можем начать», — заявила Марта Кос.





