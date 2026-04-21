Зурабишвили раскритиковала «Мечту» в 14-ю годовщину регистрации партии

21.04.2026 15:09





Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, отреагировала на 14-летие со дня официальной регистрации партии «Грузинская мечта» в Министерстве юстиции страны.



«14 лет! Это уже вышло за рамки закономерности! Эта «Мечта» уже не принадлежит «мечтателям», а стала кошмаром временщиков, захватчиков власти или рабов», — пишет политик.



Зурабишвили отметила, что все это также является следствием «чрезмерного смирения, недостатка надежды, меньшей веры в себя и неспособности или нежелания ставить страну выше всего остального».



«Это частично и наша вина: чрезмерного смирения, недостатка надежды, меньшей веры в себя и неспособности или нежелания ставить страну выше всего остального. Вместе мы это исправим и вместе сможем!», — пишет Зурабишвили.



Напомним, 14 лет назад, 21 апреля 2012 года, в Минюсте Грузии «Грузинская мечта» была официально зарегистрирована как политическая партия.





