|
|
|
Марта Кос: автократическая система госконтроля в Грузии отдаляет ее от ЕС
20.04.2026 19:17
Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что недавние законодательные изменения в Грузии вызывают серьезную обеспокоенность.
На заседании Комитета по иностранным делам Европарламента политик заявила, что «прогресс стран-кандидатов на пути к членству в ЕС неоднороден».
«Автократическая система государственного контроля за политическим самовыражением еще больше отдаляет Грузию от европейского будущего, которого хочет большинство ее населения.
Наша цель — сохранить связь Грузии с Европейским союзом и сохранить возможность защищать интересы Европейского Союза», — отметила Кос.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна