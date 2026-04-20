Марта Кос: автократическая система госконтроля в Грузии отдаляет ее от ЕС

20.04.2026 19:17





Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что недавние законодательные изменения в Грузии вызывают серьезную обеспокоенность.



На заседании Комитета по иностранным делам Европарламента политик заявила, что «прогресс стран-кандидатов на пути к членству в ЕС неоднороден».



«Автократическая система государственного контроля за политическим самовыражением еще больше отдаляет Грузию от европейского будущего, которого хочет большинство ее населения.



Наша цель — сохранить связь Грузии с Европейским союзом и сохранить возможность защищать интересы Европейского Союза», — отметила Кос.





