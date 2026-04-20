Премьер-министр Словении Роберт Голоб объявил о своем переходе в оппозицию

20.04.2026 18:15





Действующий премьер-министр Словении Роберт Голоб, чья партия «Движение свободы» с минимальным преимуществом победила на парламентских выборах, заявил, что не смог найти партнёров для формирования нового правительства.



По данным СМИ, после переговоров с президентом Словении Наташей Пирц Мусаром Голоб заявил, что «Движение свободы» готовится перейти в оппозицию.



Голоб назвал потенциальную правоцентристскую коалицию «коалицией мошенников» и отметил, что она не просуществует долго.



«Мы с готовностью готовимся работать в оппозиции и уже сегодня заявляем, что будем жёстко защищать принципы правового государства. Ожидаем, что и другие поступят так же», — заявил Голоб, подтвердив, что остаётся депутатом парламента.



По итогам выборов либеральная партия Голоба «Движение свободы» получила 29 мандатов в новом парламенте — на один больше, чем правоцентристская «Словенская демократическая партия», возглавляемая Янезем Янша.



Действующий премьер предложил всем партиям, прошедшим в парламент, за исключением «Словенской демократической партии», войти в коалицию, однако договориться не удалось. Как сообщают местные СМИ, спикером парламента был избран лидер пророссийской партии Зоран Стеванович, что ещё больше осложнило процесс формирования правительства для Роберта Голоба.







