Премьер-министр Словении Роберт Голоб объявил о своем переходе в оппозицию
20.04.2026 18:15
Действующий премьер-министр Словении Роберт Голоб, чья партия «Движение свободы» с минимальным преимуществом победила на парламентских выборах, заявил, что не смог найти партнёров для формирования нового правительства.
По данным СМИ, после переговоров с президентом Словении Наташей Пирц Мусаром Голоб заявил, что «Движение свободы» готовится перейти в оппозицию.
Голоб назвал потенциальную правоцентристскую коалицию «коалицией мошенников» и отметил, что она не просуществует долго.
«Мы с готовностью готовимся работать в оппозиции и уже сегодня заявляем, что будем жёстко защищать принципы правового государства. Ожидаем, что и другие поступят так же», — заявил Голоб, подтвердив, что остаётся депутатом парламента.
По итогам выборов либеральная партия Голоба «Движение свободы» получила 29 мандатов в новом парламенте — на один больше, чем правоцентристская «Словенская демократическая партия», возглавляемая Янезем Янша.
Действующий премьер предложил всем партиям, прошедшим в парламент, за исключением «Словенской демократической партии», войти в коалицию, однако договориться не удалось. Как сообщают местные СМИ, спикером парламента был избран лидер пророссийской партии Зоран Стеванович, что ещё больше осложнило процесс формирования правительства для Роберта Голоба.
