Тбилисские таксисты хотят провести акцию протеста
20.04.2026 16:20
Сегодня, 20 апреля, они намереваются собраться у Hualing Plaza. Утром акция прошла и в Батуми.
Детали. Водители, работающие с агрегаторами Bolt и Yandex, призывают коллег на время отказаться от работы.
Причины. Какого-то организатора у акции, по всей видимости, нет. Соответственно, нет и централизованных требований. Судя по постам в профильных группах в фейсбуке, водители недовольны низкими ценами на поездки, а также большим размером комиссий, которые забирает сервис, убедилась Paper Kartuli.
Контекст. Это уже не первый протест водителей — год назад они собирались на площади Республики. Они требовали повышения цен на поездки, снижения комиссионных и запрет иностранцам работать в такси.
