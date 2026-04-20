Импорт товаров, обращенных в госсобственность, освобождается от уплаты акциза

20.04.2026 17:01





Импорт товаров, обращённых в государственную собственность, будет освобождён от акцизного налога.



Поправки в «Налоговый кодекс» подготовлены депутатами от «Грузинской мечты» и уже инициированы в парламенте.



Согласно действующему налоговому законодательству, импорт имущества, обращённого в государственную собственность, освобождается от налога на добавленную стоимость и налога на импорт. Аналогичная льгота не распространяется на акцизный налог — импорт товаров, обращённых в государственную собственность, от акцизного налога не освобождается.



По разъяснению инициаторов, это создаёт значительные практические и системные проблемы, в частности в случае подакцизных товаров, включая легковые автомобили.



«Несмотря на то, что он уже находится в собственности государства, при его импорте государство обязано уплачивать акцизный налог.



Исходя из этого, нарушается последовательность и нейтральность налоговой системы, государству приходится выполнять дополнительное налоговое обязательство в отношении собственного актива, которое не имеет экономического содержания и требует мобилизации дополнительных финансовых и административных ресурсов», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.





