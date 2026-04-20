Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили: Сейчас, когда диктатор уже открыто намеревается назначить своего сына премьером


20.04.2026   17:12


Сейчас, когда диктатор уже открыто намеревается назначить своего сына премьер-министром и забетонировать династическое правление, какое время для разборок прошлого? Либо мы будем вместе, либо нас вообще не будет! — об этом в социальной сети пишет 3-й президент Грузии Михаил Саакашвили.

Он также вспоминает свой пост о встречах с населением и отмечает, что было бы хорошо, если бы появились «энергичные политики, которые ходят среди людей».

«Мой пост о том, что приходил к людям, некоторые почему-то восприняли как критику Ники Мелия, хотя он касался всех. Я ценю Нику Мелия и принесённые им жертвы, так же как мне было бы очень приятно видеть появление многих энергичных политиков, которые приходят к людям.

Показательно, что разжигание разногласий продолжают те же персонажи, которые изначально воспользовались тяжёлым состоянием, возникшим после моего отравления, и раскололи партию надвое. Это была большая ошибка с обеих сторон. К счастью, сейчас абсолютное большинство это понимает и действует правильно. Теперь, когда диктатор уже открыто намеревается назначить своего сына премьер-министром и забетонировать династическое правление, какое время для разборок прошлого? Либо мы будем вместе, либо нас вообще не будет!» — пишет Михаил Саакашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна