Саакашвили: Сейчас, когда диктатор уже открыто намеревается назначить своего сына премьером

20.04.2026 17:12





Сейчас, когда диктатор уже открыто намеревается назначить своего сына премьер-министром и забетонировать династическое правление, какое время для разборок прошлого? Либо мы будем вместе, либо нас вообще не будет! — об этом в социальной сети пишет 3-й президент Грузии Михаил Саакашвили.



Он также вспоминает свой пост о встречах с населением и отмечает, что было бы хорошо, если бы появились «энергичные политики, которые ходят среди людей».



«Мой пост о том, что приходил к людям, некоторые почему-то восприняли как критику Ники Мелия, хотя он касался всех. Я ценю Нику Мелия и принесённые им жертвы, так же как мне было бы очень приятно видеть появление многих энергичных политиков, которые приходят к людям.



Показательно, что разжигание разногласий продолжают те же персонажи, которые изначально воспользовались тяжёлым состоянием, возникшим после моего отравления, и раскололи партию надвое. Это была большая ошибка с обеих сторон. К счастью, сейчас абсолютное большинство это понимает и действует правильно. Теперь, когда диктатор уже открыто намеревается назначить своего сына премьер-министром и забетонировать династическое правление, какое время для разборок прошлого? Либо мы будем вместе, либо нас вообще не будет!» — пишет Михаил Саакашвили.





