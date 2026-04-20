«Моссад» и азербайджанская разведка предотвратили саботаж трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан

20.04.2026 18:46





По сообщениям СМИ, израильская разведка Моссад совместно с разведкой Азербайджана предотвратили саботаж на нефтепроводе Баку–Тбилиси–Джейхан, который готовила иранская группа.



В совместном заявлении Армия обороны Израиля и службы безопасности «Шин Бет» отмечается, что атаки также планировались на посольство Израиля в Баку и местную синагогу.



Согласно заявлению, раскрытие структуры стало возможным благодаря серии авиаударов, нанесённых в рамках операции «Львиный рык», а также интенсивной работе «Моссада» и его партнёров с представителями служб безопасности и правоохранительных органов различных стран.



Сообщается, что в результате операции были нейтрализованы высокопоставленные лица и ключевые участники сети. По данным израильских СМИ, власти Азербайджана задержали членов группы, у которых были обнаружены ввезённые в страну дроны-камикадзе и осколочные взрывные устройства.



По информации израильской стороны, группа по указанию иранских инструкторов собирала данные о целях, включая проведение наблюдения и фотосъёмки. В заявлении говорится, что руководителем сети был Рахман Макадам, который также возглавлял подразделение специальных операций №4000 в разведывательной организации Корпус стражей исламской революции.



Отмечается, что деятельность подразделения осуществлялась по указаниям главы разведывательной организации КСИР Маджид Хадеми, который, по утверждению Израиля, был ликвидирован в ходе операции «Львиный рык». Также, согласно заявлению, был ликвидирован Мехди Ях-Дахани по прозвищу «Доктор», занимавший должность оперативного офицера и руководивший операциями в Азербайджане и Турции.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





