Один человек задержан по обвинению в помощи в уклонении от военной службы

21.04.2026 16:49





Задержано лицо, которое вместе с находившимися в преступной связи лицами за определённое финансовое вознаграждение, с использованием поддельных медицинских документов, отражающих состояние здоровья, оказывало помощь гражданам Грузии в уклонении от прохождения национальной военной службы по призыву, — об этом на брифинге в Министерстве обороны Грузии заявил заместитель начальника Генеральной инспекции Минобороны Арчил Николеишвили.



По его пояснению, в рамках уголовного дела, находящегося в производстве Генеральной инспекции Министерства обороны, в результате совместно проведённых следственных действий и оперативных мероприятий Генеральной инспекцией Минобороны, Антикоррупционным агентством Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратурой Грузии задержан один человек — В. Ш., 25 июня 1959 года рождения.



«Следствием установлено, что В. Ш. оказал помощь более чем 30 лицам и мошенническим путём завладел в общей сложности суммой свыше 100 000 лари. При его личном обыске изъято 6168,50 лари, а при обыске жилого дома — 105 000 долларов США, 50 000 лари и наркотическое средство — марихуана в расфасованном виде.



В отношении задержанного и его сообщников на основании решения судьи в течение нескольких месяцев проводились предусмотренные законом негласные следственные действия.



По уголовному делу продолжаются следственные и оперативные мероприятия, в результате чего круг причастных лиц может быть расширен.



Расследование ведётся по статье 180-й, часть 2-я, подпункт «б» и статье 362-й, часть 1-я Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



Генеральная инспекция Министерства обороны Грузии будет бескомпромиссно реагировать на любые подобные проявления и действовать со всей строгостью закона», — заявил Арчил Николеишвили.





