В Батуми подорожал проезд в маршрутках
21.04.2026 18:17
С 21 апреля в Батуми на ряде маршрутных линий стоимость проезда увеличилась с 70 до 80 тетри.
На данный момент подорожание коснулось маршрутов: №25, №46 и №28.
Как объясняют перевозчики, решение связано с ростом расходов:
«Подорожание связано с увеличением цен на топливо, выросли и другие затраты. Мы долго сдерживали повышение, но в итоге были вынуждены пойти на этот шаг. Линиям стало сложно работать», — заявил директор компании Sonago Нугзар Партенадзе. Его компания обслуживает маршруты №25 и №46.
Напомним, ранее — в январе этого года — было повышено и стоимость проезда в муниципальных автобусах: тариф вырос с 30 до 70 тетри.
