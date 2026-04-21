В Батуми подорожал проезд в маршрутках

21.04.2026 18:17





С 21 апреля в Батуми на ряде маршрутных линий стоимость проезда увеличилась с 70 до 80 тетри.



На данный момент подорожание коснулось маршрутов: №25, №46 и №28.



Как объясняют перевозчики, решение связано с ростом расходов:



«Подорожание связано с увеличением цен на топливо, выросли и другие затраты. Мы долго сдерживали повышение, но в итоге были вынуждены пойти на этот шаг. Линиям стало сложно работать», — заявил директор компании Sonago Нугзар Партенадзе. Его компания обслуживает маршруты №25 и №46.



Напомним, ранее — в январе этого года — было повышено и стоимость проезда в муниципальных автобусах: тариф вырос с 30 до 70 тетри.





